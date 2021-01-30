Политика

Степанов о поездке Зеленского на Буковель: Он полностью законопослушно это делал

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Степанов о поездке Зеленского на Буковель: Он полностью законопослушно это делал

Степанов о поездке Зеленского на Буковель: Он полностью законопослушно это делал

29.01.2021 22:55

Укринформ

Владимир Зеленский осуществил свою поездку на Буковель до объявления январского локдауна.

Как передает Укринформ, об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Президент был до введения карантина (8 января – ред.). Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – сказал Степанов.

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При этом он добавил, что Минздрав не проводит проверки и не осуществляет контроль за соблюдением норм карантина. Этим, по его словам занимаются Держпродспоживслужба, Нацполиция, органы местного самоуправления.

Напомним: в начале месяца Президента Владимира Зеленского заметили на лыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области. Фотографии с ним постили пользователи соцсетей.

Фото: instagram / pavelproskurin_07

По материалам: Укринформ

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