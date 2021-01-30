Стефанчук о референдуме: Это не бесплатная игрушка, его стоимость – ₴2 миллиарда

Стефанчук о референдуме: Это не бесплатная игрушка, его стоимость – ₴2 миллиарда

30.01.2021 00:27

Укринформ

На Всеукраинский референдум будут выноситься важнейшие для государства вопросы, к тому же его стоимость составит 2 миллиарда гривен.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы сформировали тот механизм, который сегодня является абсолютно реальным. Референдум по любому чиху проводиться не может. И так нигде не делается в мире, для этого существует представительная власть, для этого существует парламент, который принимает законы. Референдум вообще во многих странах – это стоп-кран, если народ имеет необходимость повлиять на государство, которое идет не в ту сторону. И поэтому чрезвычайно важно прописать такой механизм, чтобы не было злоупотреблений», – сказал Стефанчук.

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Он отметил, что все видят, что делается в Верховной Раде с депутатским спамом, когда вносятся более тысячи законопроектов, которые никогда не станут законами.

«И мы так же не хотим, чтобы так было с референдумом – только наиболее важные вопросы, которые представляют интерес нашей нации, которые представляют интерес государства, должны выноситься на всеукраинский референдум. Кроме этого я хочу напомнить, что это – не бесплатная игрушка, стоимость этого референдума, по разным подсчетам, это как стоимость любой кампании, которая проходит в Украине, это 2 млрд гривен. И поэтому нам надо думать, стоит ли их потратить на какой-то хайповый вопрос, или все-таки задавать вопросы, которые решают будущее страны. Поэтому я еще раз говорю, с 26 января украинцы получили реальный механизм влияния», – подчеркнул первый вице-спикер.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января этого года приняла закон о «О народовластии через всеукраинский референдум».

По материалам: Укринформ