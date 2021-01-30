РФ не оставляет попыток перекроить Украину – МИД прокомментировал «форум» в Донецке

30.01.2021 12:06

Укринформ

Цель проведения в оккупированном Донецке пропагандистского форума – создание Россией препятствий для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума показало, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Беспрестанные попытки Кремля навязать Донбассу «русский мир» и затянуть его в токсическое информационное пространство идут в разрез обязательств Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Цель этого «форума» одна – создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", – сказал Николенко.

Он отметил, что Украина обязательно проинформирует иностранных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе. По его словам, вооруженная агрессия России против Украины является преступлением против международного мира, который влечет за собой ее международно-правовую ответственность как государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненных преступлениям.

"Никакие «доктрины» из области фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над ее временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", – добавил представитель МИД.

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Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" сепаратистов "русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием. "Доктриной" предусмотрено установление контроля террористов "ДНР" и "ЛНР" над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ