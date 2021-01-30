Разумков не поддержал назначение Витренко из-за миллионных премий и тарифной политики

29.01.2021 15:20

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики из-за его многомиллионных премий и тарифной политики.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Разумков сказал на брифинге после закрытия четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том , что сегодня трудно государству", – отметил спикер.

Разумков сказал, что тарифы, в первую очередь бьют не по нему, не по Витренко или многим из народных депутатов Украины, а бьют именно по наименее защищенным слоям населения.

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"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то я думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственная позиция и совмещать их недостаточно правильно и недостаточно эффективно", – считает Дмитрий Разумков.

Председатель ВР добавил, что его позиция также связана с тарифной политикой.

"В первую очередь потому, что газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже есть вопросы. К таким событиям, как увеличение тарифов, надо готовиться, в первую очередь, и экономически, и параллельно с этим информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы, через субсидии те же", – сказал Разумков.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января во второй раз не проголосовала за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

21 декабря Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский 25 января попросил депутатов монобольшинства поддержать назначение Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики. Он объяснил, что и.о. министра ограничен в полномочиях.

28 января Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении и.о. министра энергетики Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики.

Юрий Витренко – бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». С апреля 2019 года по июнь 2020 года возглавлял наблюдательный совет ПАО «Укрнафта». С октября 2019 года по январь 2020 года был членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

По материалам: Укринформ