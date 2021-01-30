Повестка дня визита Борреля в РФ соответствует видению и интересам Украины – Кулеба

29.01.2021 17:17

Укринформ

Украина спокойно относится к повестки дня и тезисам предстоящего визита Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву.

Они полностью соответствуют украинским интересам, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается визита господина Борреля в Москву, то ему хорошо известна наша позиция, она была дополнительно доведена и проговорена в Брюсселе, плюс он получил прямые директивы от государств-членов ЕС к этому визиту. Поэтому мы спокойны относительно той повестки дня и тех тезисов, с которыми господин Боррель едет в Россию, они соответствуют видению и интересам Украины", – сказал Кулеба.

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Как сообщалось, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит визит в Москву для обсуждения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состояния и проблемных вопросов двусторонних отношений.

По материалам: Укринформ