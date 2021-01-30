Послы G7 сделали заявление по проекту закона о реформе СБУ

29.01.2021 20:05

Укринформ

Послы стран G7 в Украине одобряют принятый Верховной Радой проект закона о реформировании Службы безопасности Украины в первом чтении.

Об этом, передает Укринформ, говорится в заявлении Послов G7 в Твиттере.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам. Мы высоко ценим роль Президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", – говорится в твите.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января приняла в первом чтении проект закона №3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

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За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предлагается ликвидировать спецподразделения СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

При этом СБУ сможет блокировать участие отдельных партий в выборах. Проектом предусмотрено, что по представлению службы доказательств о том, что партия ведет сепаратистскую деятельность, ЦИК должен отказать политической партии в регистрации. Такое представление может быть внесено Службой безопасности Украины не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных / внеочередных выборов.

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Представление Службы безопасности Украины может быть обжаловано в судебном порядке.

Проектом также предлагается разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность Службы, в связи с чем предложено из Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедуры получения санкции на их проведение.

В проекте также предлагаются, в частности, многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ. Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины «О государственной тайне», «О телевидении и радиовещании» и в Избирательный кодекс Украины.

Кроме того предусматривается постепенное сокращение штатной численности сотрудников СБУ. До 2023 года в спецслужбе должно остаться 17 тысяч штатных должностей.

У реформы СБУ многолетняя история. Она началась еще во времена президентства Ющенко. В 2008-2009 годах СНБО принял решение «О Концепции реформирования Службы безопасности Украины» и «Комплексную целевую программу реформирования Службы безопасности Украины». Был даже зарегистрирован законопроект, который сняли с рассмотрения. В 2015 году было объявлено о новой реформе. На ней настаивали международные партнеры. Одним из главных условий была ликвидация спецподразделений, которые занимаются экономическими преступлениями.

«Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине», – заявил Президент Украины Зеленский.

По материалам: Укринформ