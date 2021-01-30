Кулеба – о «доктрине Л/ДНР»: Фантастические романы писать никому не запрещено

29.01.2021 17:07

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что принятое террористическими группировками "ЛНР" и "ДНР" так называемой "доктрины" "Русский Донбасс" напоминает фантастический роман.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом он заявил на онлайн-брифинге по итогам первой встречи Люблинского треугольника.

"Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов", – ответил Кулеба на вопрос, создает ли "доктрина" "Русский Донбасс" новые угрозы для Украины.

Глава МИД заметил, что угроза Украине была создана еще в 2014 году, после начала российской агрессии и появления её вооруженных сил в Крыму и на Донбассе.

"С тех пор стратегия Украины была очень четкой. Мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий, но стратегия базируется на простом принципе неотвратимого возвращения наших территорий, выводе российских войск и восстановлении суверенитета Украины в этих регионах", – заявил министр.

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По словам Кулебы, "они могут там что угодно себе одобрять, но мы понимаем все риски и готовы к ним".

Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" сепаратистов "Русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием. "Доктриной" предусмотрено установление контроля террористов "ДНР" и "ЛНР" над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ