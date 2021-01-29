Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG инвестировать в украинскую железную дорогу

29.01.2021 18:40

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил перспективы сотрудничества с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG во главе с председателем совета директоров, совладельцем группы Stadler Rail AG Петером Шпулером.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Укринформ.

"Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Зеленский рассказал на встрече о проектах развития транспортной инфраструктуры Украины, а также подчеркнул важность привлечения иностранных технологий и капитала к их реализации.

Глава государства отметил, что в этом году Украина отмечает 30-летие независимости, поэтому планируется запуск различных проектов к юбилею. В частности, большое внимание уделяется инфраструктурным объектам.

Президент подчеркнул, что в прошлом году было построено 4 тыс. км дорог и около 150 мостовых переходов. «В этом году у нас планы более амбициозные – мы хотим увеличить это количество в полтора раза. Но еще добавляем другое приоритетное направление – аэропорты и железнодорожные пути», – подчеркнул он.

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Как отмечается в этом контексте, начато строительство аэропорта в Днипре, продолжаются работы в аэропорту Одессы.

На встрече отмечалось, что украинская сторона заинтересована в развитии веток метро в Киеве, Харькове, Днипре, а также в развитии сообщения электричкой и скоростным трамваем в разных городах.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет собственных производителей рельсового подвижного состава, поэтому прнципиальным условием сотрудничества с иностранными компаниями является максимальная локализация производства на территории нашего государства.

Президент уверил в готовности содействовать иностранным инвесторам.

В свою очередь совладелец группы Stadler Rail AG выразил заинтересованность в работе компании на украинском рынке и создании совместных производств.

Компания Stadler Rail AG является одним из мировых лидеров по производству подвижного состава для колейных дорог – трамваев, поездов метро, ​​пригородных и скоростных поездов, железнодорожных и маневровых локомотивов, а также пассажирских вагонов.

По материалам: Укринформ