Зеленский о референдуме: Отдельные депутаты очень быстро «перекрашиваются»

29.01.2021 10:35

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что отдельные народные депутаты очень быстро «перекрашиваются».

Такое мнение он высказал в новом влоге, комментируя голосование за закон о референдуме, когда некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию, сообщает Укринформ.

"Считается, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле, это не так, это некоторые депутаты и скорость, с которой они "перекрашиваются": сначала они были категорически против референдума, но, бац, вуаля, и теперь они уже инициируют референдум по пяти вопросам или сколько их там. Думаю, мем Facepalm можно сделать официальным логотипом этой политической силы и слоган: "20 лет на рынке переобуваний", – сказал Зеленский.

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Президент заверил, что принятый Верховной Радой закон «О народовластии через всеукраинский референдум» предоставляет возможность всем гражданам Украины принимать важные решения, касающиеся жизнедеятельности страны. По его мнению, некоторые политики "теряют часть влияния", поэтому критикуют этот закон.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января приняла закон о референдуме.

Он предусматривает следующие виды всеукраинского референдума: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений.

В то же время, согласно закону, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы: которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; которые касаются вопросов налогов, бюджета, амнистии; отнесены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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27 января лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам. Вместе с тем Тимошенко назвала закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур", и заверила, что "Батькивщина" поможет народу проявить свою волю.

По материалам: Укринформ