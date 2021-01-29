Узурпация власти: суд перенес рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

28.01.2021 20:53

Укринформ

Киевский апелляционный суд перенес на 9 февраля рассмотрение апелляции на заочный арест бывшего президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа".

"Рассмотрение апелляционной жалобы защитников Виктора Януковича на определение о содержании под стражей перенесли на 09.02.21 17:00 из-за их неявки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд перенес на 28 января рассмотрение жалобы защиты бывшего президента Виктора Януковича на меру пресечения в виде заочного ареста по делу об узурпации власти.

4 мая Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу Януковича по делу об узурпации власти.

Читайте также: ГБР объявило Януковичу подозрение в госизмене из-за «Харьковских соглашений»

В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), то есть заочное следствие.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте по уголовному производству по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева (майдан Незалежности и прилегающие улицы) в отношении митингующих.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу в совершении государственной измены путем подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

По материалам: Укринформ