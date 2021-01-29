Украина в ОБСЕ назвала неприемлемым буллинг Россией Шведского председательства

28.01.2021 20:07

Укринформ

Безосновательные обвинения российской делегации в ОБСЕ в адрес Шведского председательства из-за заявлений относительно Крыма неприемлемы.

На этом акцентировал внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 января, передает корреспондент Укринформа.

"Безосновательные обвинения, выдвинутые на прошлой неделе российской делегацией в адрес Шведского председательства, неприемлемы. В ОБСЕ существует четкий консенсус относительно необходимости соблюдать Хельсинкский заключительный акт и его основные принципы, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенности границ и воздержание от угрозы либо применения силы", – заявил он.

Посол указал на то, что, выбирая консенсусом каждый год Действующее председательство, 57 государств-участников ОБСЕ возлагают свои надежды и ожидания на то, что председательство будет стоять на защите этих основополагающих принципов ОБСЕ. "Именно поэтому Украина поддерживает действия председательства ОБСЕ, направленные на возвращение уважения к базовым принципам ОБСЕ, которые были грубо нарушены Россией в 2008 году оккупацией Грузии и в 2014 году из-за попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и продолжающейся вооруженной агрессии на Донбассе", – подчеркнул Цимбалюк.

Он также напомнил России о взятых ею обязательствах соблюдать основные принципы ОБСЕ и призвал к их выполнению, вместо нападок в сторону Шведского председательства.

"Мы призываем российскую сторону уделить надлежащее внимание этим обязательствам, выполнение которых давно назрело, вместо распространения среди государств-участников ложных нарративов и буллинга Действующего председательства. Крым – это Украина. И это не изменит ни незаконная оккупация, ни заявления России на международной арене", – заявил Цимбалюк.

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Как сообщалось, ранее в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 21 января постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил с критикой в ​​адрес действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде из-за её высказывания во время визита в Украину о том, что силами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине уже ведется косвенный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. Российский дипломат пригрозил возможным непродлением мандата СММ, заявив, что "такие реляции со стороны действующего председателя ОБСЕ ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на смежные с Украиной государства" и Шведское председательство должно "осознать свою ответственность в связи с этим" .

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что СММ ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию Украины, должна начать дистанционный мониторинг ситуации и во временно оккупированном Крыму.

По материалам: Укринформ