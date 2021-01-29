В «Слуге народа» пока идет голосование относительно Дубинского – депутат

29.01.2021 13:47

Укринформ

Среди народных депутатов от "Слуги народа" еще идет голосование относительно решения, которое фракция должна принять в отношении своего коллеги Александра Дубинского, который попал под санкции США.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом журналистам сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В приложении продолжается голосование. Я думаю, что оно в течение суток должно состояться. Сейчас не ясна картина в целом. Ясно только, что сейчас проголосовало 60% депутатов фракции", – сказала Кравчук.

Депутат отметила, что члены фракции выбирают из трех вариантов, какое решение принять в отношении Дубинского: исключить из фракции, освободить от должности заместителя председателя Кометита ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики или поддержать.

"Я бы это не называла исключением, а называла бы это нахождением фракционного решения. Потому что сейчас есть три варианта, и когда мы поймем, какой из этих вариантов имеет наибольшую поддержку, дальше уже будем обсуждать, как двигаться дальше", – отметила Кравчук.

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Как сообщалось, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских правительственных чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Сам Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции "Слуга народа".

Кроме того, в «черный список» попали люди, которые работали в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

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Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 г. обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, «пленки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех лиц, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ