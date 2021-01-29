Секретарь СНБО обсудил с временной поверенной в делах США противодействие гибридным угрозам
Секретарь СНБО обсудил с временной поверенной в делах США противодействие гибридным угрозам
29.01.2021 02:14
Укринформ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристин Квин состояние двустороннего сотрудничества и противодействие современным гибридным угрозам.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Отмечается, что Данилов поздравил американскую сторону с инаугурацией новоизбранного Президента США Джозефа Байдена и проинформировал Квин, что в это время идет работа над разработкой и утверждением 14 секторальных стратегий, которые предусмотрены введенной в действие указом Президента Владимира Зеленского «Стратегией национальной безопасности Украины».
Данилов также акцентировал на важности координации и совместных действий со стратегическими партнерами Украины, в частности, в вопросе противодействия современным гибридным угрозам и информационному терроризму.
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По информации пресс-службы, стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере. В свою очередь, Квин заверила в неизменности поддержки Украины Соединенными Штатами Америки и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.
Как сообщал Укринформ, Джо Байден 20 января принял официальную присягу и получил полномочия 46-го президента Соединенных Штатов.
По материалам: Укринформ