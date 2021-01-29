Рада обратилась к Венецианской комиссии по законопроектам о КСУ

Рада обратилась к Венецианской комиссии по законопроектам о КСУ

28.01.2021 20:26

Укринформ

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно двух законопроектов о деятельности Конституционного Суда Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

Так, в письме от 26 января 2021 года Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спросил мнения Венецианской комиссии относительно законопроекта «О конституционном порядке» и проекта Закона «О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины».

Данный запрос является продолжением рекомендаций комиссии, изложенных в ее двух срочных заключениях от декабря 2020 года о ситуации с механизмами предупреждения коррупции и реформе КСУ.

28 января украинский парламент отправил на доработку законопроект о деятельности КСУ, которым предлагается принимать Конституционному суду решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство. Сейчас решения могут принимать 10 судей. Закон также предусматривает возможность заявления отвода отдельным судьям.

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27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению народных депутатов признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства и лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции полномочий.

27 января президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

По материалам: Укринформ