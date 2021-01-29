Польша подтвердила участие представителей в видеоконференции Люблинского треугольника

28.01.2021 23:16

Укринформ

Участие в видеоконференции представителей Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) в пятницу, 29 января, от Польши примут глава МИД страны Збигнев Рау и национальный координатор этого объединения от РП, заместитель главы МИД Марцин Пшидач.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Польши, передает корреспондент Укринформа.

Как информируется, виртуальным хозяином онлайн-встречи будет украинская сторона во главе с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Литовскую делегацию будет возглавлять глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как сообщили в МИД Польши, темами беседы будут формы будущего сотрудничества в рамках этого формата и актуальные социально-политические вопросы в регионе (ситуация в Беларуси, прививки от COVID-19, дезинформационные и гибридные угрозы со стороны России, отношения стран Центрально-Восточной Европы с новой администрацией президента США, Крымская платформа).

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Как информировало агентство, Украина пригласила к участию в онлайн-встрече в пятницу лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Люблинский треугольник в июле 2020 года во время посещения польского города Люблин начали главы МИД Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичус.

По материалам: Укринформ