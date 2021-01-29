Печерский суд уверяет, что не принимал решений о делах по Байдену и Порошенко

Печерский суд уверяет, что не принимал решений о делах по Байдену и Порошенко

29.01.2021 15:28

Укринформ

В Печерском районном суде Киева заявили, что не принимали решения о возбуждении уголовного дела в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Укринформ, соответствующая информация обнародована на странице суда в Фейсбуке.

"Печерский суд не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судебным решением от 11 сентября 2020 года удовлетворена жалоба адвоката Телешецкого А.И. и возложена обязанность на уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора, внести сведения в ЕРДР по заявлению (сообщению) народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 года о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование.

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По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий.

В суде просят не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях, принятых Печерским районным судом и их сути.

Как сообщал Укринформ, адвокат Игорь Головань заявил, что Печерский райсуд столицы обязал возбудить два уголовных дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джозефа Байдена.

Решение было принято по заявлению нардепа Андрея Деркача, который попал под санкции США.

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По мнению адвоката, такой провокацией пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.

В конце сентября 2020 года Нацполиция уже закрыла дело в отношении Байдена, возбужденное по заявлению Шокина.

В мае 2020 года нардеп Деркач обнародовал аудиоматериалы якобы общения Байдена с Порошенко.

По материалам: Укринформ