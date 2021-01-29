«Люблинский треугольник» не против присоединения к нему демократической Беларуси – Кулеба

«Люблинский треугольник» не против присоединения к нему демократической Беларуси – Кулеба

29.01.2021 16:32

Укринформ

Украина, Литва и Польша приветствовали бы присоединение к "Люблинскому треугольнику" демократической Беларуси, но время для этого еще не пришло.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге по итогам первой встречи "Люблинского треугольника".

«Безусловно, без Беларуси "Люблинский треугольник" немного является неполным. Мы бы хотели, чтобы в конечном итоге и демократическая Беларусь присоединилась и преобразовала Люблинский "треугольник" в Люблинский "квадрат". Но время для этого еще не пришло», – сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом.

В этом контексте он сообщил, что именно поэтому к сегодняшней встрече присоединилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, разговор с которой состоялся в региональном формате.

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«Нам всем хорошо известна позиция Александра Лукашенко по поводу того, что происходит в Беларуси. Сегодня мы услышали мнение противоположной стороны в противостоянии, развернувшемся в Беларуси … Мы ее (Тихановскую – ред.) услышали и внимательно изучим те позиции и просьбы, которые она озвучила, и обменяемся с коллегами в "Люблинском треугольнике" мнениями, как на них реагировать и какие дальнейшие шаги могут быть сделаны», – отметил глава МИД.

Кулеба также сообщил, что участники встречи отдельно обсудили тему взаимодействия между Европой и новой администрацией США.

«Люблинский треугольник» будет приветствовать более активное привлечение США к взаимодействию с регионом Центральной Европы. Считаем, что этот альянс, эта взаимная поддержка будут важным стабилизирующим фактором в нашей части Европы и инструментом укрепления демократии и процветания», – акцентировал он.

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Министр отметил, что на сегодняшней встрече никакие формальные решения не принимались, главы МИД достигли ряда политических договоренностей, и теперь их координаторы разработают план конкретных мероприятий.

Как сообщал Укринформ, в пятницу министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели первое заседание в формате "Люблинского треугольника", проходившего онлайн.

По материалам: Укринформ