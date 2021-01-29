ГБР объявило Януковичу подозрение в госизмене из-за «Харьковских соглашений»

28.01.2021 19:53

Укринформ

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу в совершении государственной измены.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении ГБР.

"Государственное бюро расследований продолжает принимать меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, которые привели к оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя", – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлен очередной эпизод исполнения преступного плана по оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Так, с конца 2008 года РФ вдвое завысила цену на газ, подталкивая высших должностных лиц Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины. На протяжении 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. После инаугурации Президента Украины в феврале 2010 года подписание этого соглашения обеспечено через 2 месяца, поводом использовано именно якобы снижение цены на газ, которая за год до этого выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате создания бывшим Президентом Украины предпосылок к увеличению численности войск РФ на суверенной территории Украины – АР Крым и городе Севастополе, и условий дальнейшего пребывания этих войск на территории Украины в нарушение ст. 17 Конституции Украины для дальнейшей оккупации ими Автономной Республики Крым и города Севастополя при благоприятной для РФ и неблагоприятной для Украины внешне- и внутриполитической обстановки в Украине, путем подписания им 21 апреля 2010 года от имени Украины Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, нанесен ущерб:

– суверенитету Украины в виде фактической потери Правительством Украины возможности осуществлять свои полномочия на временно оккупированной территории АР Крым и городе Севастополе во время оккупации;

– территориальной целостности и неприкосновенности в виде оккупации Вооруженными силами РФ территории АР Крым и города Севастополя;

– обороноспособности путем увеличения личного состава войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины после подписания и ратификации этого соглашения вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины в случае информирования Украиной Российской Федерации не позднее, чем 28.05.2016 о прекращении действия соглашений, заключенных 28.05.1997 г.;

– государственной, экономической безопасности Украины в виде захвата объектов государственной собственности, которые находятся на указанной временно оккупированной территории, на сумму 1 080 352 000 000,00 грн, и невозможности распоряжаться ими во время оккупации.

"Следовательно, 28.01.2021 следователями Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора в порядке ст. ст. 278, 111, 135 УПК Украины осуществлено письменное уведомление о подозрении бывшему Президенту Украины в совершении государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины, а именно: предоставлении иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Янукович был Президентом Украины с 25 февраля 2010-го до 22 февраля 2014 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если какая-либо сторона не выскажет возражений.

По материалам: Укринформ