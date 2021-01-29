Довыборы в Раду: «ЕС» выдвигает Звиробой кандидатом на 87-м округе

Довыборы в Раду: «ЕС» выдвигает Звиробой кандидатом на 87-м округе

29.01.2021 17:43

Укринформ

Партия "Европейская солидарность" официально выдвинула волонтера Марусю Звиробий кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду в округе №87.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу политсилы, такое решение принял съезд партии.

"Европейская солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известную волонтершу, десантницу Марусю Звиробий. Такое решение принял съезд партии ", – говорится в сообщении.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Звиробий, чтобы "дать отпор не только на фронте россиянам, но и внутри страны "пятой колонне" и "дать отпор олигархам".

В частности, Порошенко обратился к политическим партиям "Голос", "Батькивщина" и "Свобода" с просьбой поддержать Звиробий.

Читайте также: Суд по делу Зеленского против Федыны и Звиробий перенесли

Как сообщал Укринформ, Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду в 87-м округе на воскресенье, 28 марта 2021 года.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Зиновий Андриевич написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

По материалам: Укринформ