Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях

Обновлено

28.01.2021 21:35

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Как сообщает Укринформ, соответствующий указ №29/2021 опубликован на сайте Офиса Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 года «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенное в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 года № 564-27т»", – говорится в сообщении.

Контроль за исполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова.

Санкционный список в ОП не опубликовали. Одно из решений СНБО – засекречено.

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В решении СНБО отмечается, в частности, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поднять перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

Как сообщал Укринформ, Кабмин предложит СНБО применить трехлетние санкции к юридическим лицам, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

По материалам: Укринформ