Украина продолжает борьбу за пост генсека ОЧЭС – замглавы МИД

27.01.2021 19:34

Укринформ

Выборы нового генерального секретаря Организации Черноморского Экономического Сотрудничества пройдут в конце весны – начале лета, украинская сторона продолжает проводить работу в рамках борьбы за эту должность.

Об этом рассказал в интервью Укринформу кандидат от украинской стороны, заместитель главы отечественного МИДа Василий Боднар.

«Я уже провел консультации с подавляющим большинством стран, посетил их столицы. Есть определенный уровень поддержки, но и чрезвычайно высокий уровень конкуренции», – сказал дипломат.

На сегодняшний день есть 5 кандидатов из 13 стран. Для того, чтобы победить, нужно получить 9 голосов, сто является, по признанию Боднара, «чрезвычайно непростой задачей».

Украина в случае победы, рассказал чиновник, хочет «перезагрузить» эту организацию, сделать ее более эффективной и продуктивной, найти взаимовыгодные и наименее контраверсионные сферы, такие как взаимодействие бизнеса, IT-сфера, вопросы транспорта, возможности развития альтернативной энергетики и т.п. В постпандемический период нужно искать новые возможности для региона, сделать его более конкурентоспособным, считает заместитель министра.

Проблема на сегодняшний день заключается в том, что в экономической по своей природе организации «на 13 стран приходится почти столько же конфликтов». Следовательно, полностью «деполитизировать» ОЧЭС не удастся, признает Боднар. «Больше всех политизировала эту организацию Россия, начав агрессию против Украины и захватив центр Черноморского региона – Крым», – добавил он.

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Как сообщалось, в прошлом году Украина впервые с момента основания в 1992 году Организации Черноморского экономического сотрудничества выдвинула своего кандидата на пост ее генерального секретаря – Василия Боднара. Кандидатура от Украины была выдвинута в середине прошлого года, одной из первых. Должность генерального секретаря ОЧЭС освобождается 1 июля этого года, выборы должны состояться в мае – июне, когда пройдет заседание комитета старших должностных лиц и Совета министров иностранных дел – высшего органа, принимающего решения в рамках организации.

По материалам: Укринформ