В «Слуг народа» хватит голосов для исключения Дубинского – депутат

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28.01.2021 04:53

Укринформ

Народный депутат от «Слуги народа» и представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что фракция поддержит исключения депутата Александра Дубинского, против которого ввели санкции США.

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV, передает Укринформ.

«Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции Слуга народа. Лично я буду голосовать за это», – заявил Вениславский.

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По словам депутата, "Слуга народа" также поддержит назначение Юрия Витренко министром энергетики.

«Во время первого голосования многие народные депутаты не голосовали за назначение Витренко, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ, в частности, о премиях господина Витренко от НАК Нафтогаз … На последней встрече господин Витренко смог убедить народных депутатов. Он четко объяснил, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов нашей фракции в его пользу», – добавил он.

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Как сообщал Укринформ, 11 января Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских должностных лиц Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в «черный список» попали люди, работавшие в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

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Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 года обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, «пленки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех человек, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

Фото: Максим Лисовый

По материалам: Укринформ