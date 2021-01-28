В ОП назвали «историческим поворотом» решения Рады по СБУ и Бюро экономической безопасности

В ОП назвали «историческим поворотом» решения Рады по СБУ и Бюро экономической безопасности

28.01.2021 17:22

Укринформ

Принятие Верховной Радой закона о Бюро экономической безопасности и законопроекта в первом чтении об изменениях в деятельности СБУ является историческим поворотом для украинских правоохранительных органов.

Решения помогут существенно снизить давление на общество и экономику, сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк комментарии Укринформу.

"Владимир Зеленский всегда категорически настаивал, что нужно существенно переосмыслить формат работы наших силовиков. Сделать их более функциональными и более соответствующими современным вызовам. Сегодня в парламенте приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов", – отметил он.

Подоляк напомнил, что Верховная Рада в четверг приняла за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовала в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности.

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"Ключевое в этих решениях – фокусировка СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение СБУ несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками СБУ для давления на бизнес", – объяснил советник руководителя ОП.

По его словам, речь сейчас идёт о переосмыслении функций государственных органов, о существенном снижении давления на общество и экономику.

"СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности – станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность", – подчеркнул советник руководителя Офиса главы государства.

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Подоляк уверен, что в наше время при правильном подходе аналитическая работа может дать гораздо больше для экономической безопасности в стране, чем старый, "ещё постсоветский подход, когда у спецслужбы были возможности вмешиваться чуть ли не в операционку".

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который, среди прочего, предусматривает передачу расследования экономических преступлений от СБУ, ГФС, ГБР к новосозданному органу.

Также ВР поддержала в первом чтении законопроект №3196-д "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ".

По материалам: Укринформ