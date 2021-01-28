Скандал с иконой: посол Украины встретился с боснийскими министром и прокурором

Скандал с иконой: посол Украины встретился с боснийскими министром и прокурором

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28.01.2021 11:46

Укринформ

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с министром иностранных дел БиГ Бисерой Туркович вопросы доступа украинских экспертов к православной иконе, вокруг которой возник скандал, и возвращение ее в Украину.

Как передает Укринформ, об этом Кирилич сообщил в Твиттере.

"С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", – написал Кирилич.



Фото: Vasyl Kyrylych, Twitter

Он также сообщил, что обсудил с Главным прокурором Боснии и Герцеговины вопрос о взаимодействии обеих сторон по делу иконы. "Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий", – отметил посол Украины.



Фото: Vasyl Kyrylych, Twitter

Как сообщал Укринформ, скандал вокруг православной иконы украинского происхождения возник, когда член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 14 декабря 2020 года подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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17 декабря Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении позолоченной старинной иконы, подаренной Лаврову.

21 декабря Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

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Позже российское МИД заявил, что вернуло посольству БиГ эту икону для расследования ее происхождения с участием Интерпола.

Боснийский посол в Москве заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

По материалам: Укринформ