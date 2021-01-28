Шмыгаль внес представление о назначении Витренко министром энергетики

28.01.2021 11:03

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление о назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность министра.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В соответствии с Конституцией, по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций, Премьер-министр Денис Анатольевич Шмыгаль внес представление о назначении Юрия Витренко министром энергетики", – заметил спикер.

Разумков поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть соответствующие документы и добавил, что ориентировочно Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении Витренко в 13:30.

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Как сообщал Укринформ, 25 января на заседании фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов проголосовать за Витренко. В свою очередь, председатель пропрезидентской партии Александр Корниенко анонсировал голосование за эту кандидатуру до конца недели, объяснив, что нужно собрать голоса. По состоянию на утро голоса за назначение Витренко были почти собраны.

17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали только 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По материалам: Укринформ