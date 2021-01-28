С поддержкой США у Украины есть шанс стать членом НАТО – Яценюк

С поддержкой США у Украины есть шанс стать членом НАТО – Яценюк

27.01.2021 22:19

Укринформ

У Украины есть шанс стать членом НАТО благодаря поддержке новой администрации в США.

Об этом заявил на Киевском форуме по вопросам безопасности его председатель – экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает Укринформ.

«Членство в НАТО – это историческая миссия, которой мы можем достичь. Есть шанс сделать это с новой администрацией США. Мы потеряли такую ​​возможность в 2008-м. Используем сейчас шанс вступить в НАТО, чтобы Украина получила план действий относительно членства в Альянсе», – сказал он.

Яценюк убежден, что новая администрация США будет поддерживать Украину, как это происходило во времена администрации Обамы-Байдена.

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В то же время политик подчеркнул, что на повестке дня двусторонних отношений, прежде всего, должно стоять восстановление территориальной целостности и независимости Украины, а также выразил надежду на поддержку экономических реформ в Украине со стороны новой администрации США.

«Мы убеждены, что новая администрация поможет украинской армии стать более мощной и предоставит ей летальное оборонительное вооружение», – заявил он.

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По словам Яценюка, он «очень оптимистичный» относительно будущего двусторонних отношений. «США прошли тест на демократию. После всего, что случилось, США стали даже сильнее. Соединенные Штаты были, есть и будут образцом реальной демократии. А чем сильнее Америка, тем сильнее Украина, и наоборот», – заявил он.

По материалам: Укринформ