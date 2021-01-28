Рада снова провалила назначение Витренко

28.01.2021 13:52

Укринформ

Верховная Рада снова провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержали 204 народных депутата при необходимом минимуме в 226.

Как сообщал Укринформ, 17 декабря 2020 года Верховная Рада также не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

21 декабря Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский 25 января попросил депутатов монобольшинства поддержать назначение Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики. Он пояснил, что и.о. министра ограничен в полномочиях.

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28 января председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении и.о. министра энергетики Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики.

Юрий Витренко – бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». С апреля 2019 года по июнь 2020 года возглавлял наблюдательный совет ПАО «Укрнафта». С октября 2019 года по январь 2020 года был членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

По материалам: Укринформ