Рада планирует создать Бюро экономической безопасности и ускорить регистрацию COVID-вакцин

28.01.2021 09:19

Укринформ

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты №3087-д «О Бюро экономической безопасности», №3633 «О внесении изменений в Уголовный кодекс об усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов».

Как передает Укринформ, об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Кроме того, в планах Рады некоторые земельные вопросы и законопроект №3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», а также в повторном втором чтении законопроект №3132 «О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета».

В начале работы депутаты намерены заслушать информацию Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг относительно защиты интересов потребителей в тарифном вопросе.

Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты №4613 «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства», №4533 «О Конституционной процедуре», №4530 и 4530-1 «О парламентской службе», №3196 -д «О внесении изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины», №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» и законопроекты с регистрационными номерами 3009 а, 3009 а-1, 3009 а-2 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры».

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Также в повестке дня есть проекты постановлений №4500 «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19» и №4650 «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен», №4243 «о мерах по введению Электронного реестра листков нетрудоспособности», законопроекты, касающиеся вопросов экологии, третейского судопроизводства, экономики.

По материалам: Укринформ