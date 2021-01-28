Ждать решения международного уголовного суда по Донбассу придется лет 20 – эксперт

27.01.2021 20:24

Укринформ

Украина должна не ждать 20 лет решения Международного суда в Гааге, а вести активный диалог внутри общества для преодоления последствий вооруженного конфликта на Востоке.

Такое мнение высказала кандидат юридических наук, доктор философских наук, председатель Центра исследований медиации и диалога НУ «Киево-Могилянская академия» Татьяна Киселева на пресс-конференции в Укринформе, посвященной вооруженному конфликту на Востоке.

«О праве на правду. Сейчас есть такое понимание, что нам необходим объединяющий нарратив о вооруженном конфликте. Есть юридический аспект и есть возможность получить эту правду в международном уголовном суде. Но это будет через 20 лет минимум. Это будет одна монолитная правда, которая определенно имеет ценность, особенно с юридической точки зрения. Но с конфликтологической точки зрения здесь все не так просто. Если мы посмотрим на международный опыт, на опыт Балканских стран, получивших свою юридическую правду о конфликте от Международного трибунала в Гааге, оказалось, что общество не готово ее принять», – сказала Киселева.

По ее словам, с обществом надо работать, а не ждать 20 лет. И сначала надо проработать все альтернативные нарративы, которые есть в обществе, включая неудобные, если мы хотим достичь результата.

«Для проработки этих нарративов как раз и нужен диалог, который может их собрать, проработать – и тогда, возможно, через несколько лет мы выйдем на общественный нарратив, который будет объединяющим», – отметила эксперт.

В то же время она добавила, что в Украине действительно уникальная ситуация из двух аспектов. Здесь есть профессиональное сообщество медиаторов и фасилитаторов диалогов, местное сообщество. Это большой, мощный потенциал.

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«По нашим подсчетам, точно больше 10 000 человек, прошедших подготовку. Плюс в Украине очень активное сообщество, которое само определило, что такое диалог. Второй аспект – большое значение гибридной войны. Украина – наверное, первая страна в мире, которая оказалась в горячей фазе гибридной войны именно в такой конфигурации. И если уж за 7 лет мы поняли, как это работает на различных фронтах – информационном, кибербезопасности, юридическом, – то на фронте общественном, как противодействовать гибридной войне, пока еще понимания нет», – отметила Киселева.

Она подчеркнула, что противодействовать необходимо, и именно диалог и проработка права на правду могут стать инструментами для усиления способности украинского общества противостоять гибридным рискам. И такая работа уже ведется.

«В последние годы мы видим, что Кремль активизировал свое противодействие процесса развития мира и диалога. Если Кремль противодействует диалогам, значит, мы делаем правильно. Диалоги уже работают. Мы как ученые провели исследования в 2018 году и обнаружили за 4 года 157 диалоговых процессов. И национальный диалог – это один из форматов диалогов», – сказала ученая.

Она уточнила, что диалоги могут быть разные – в громадах, между государством и гражданским обществом, правительством и центральными органами власти на местах и ​​тому подобное.

«Поэтому мы в законопроекте о государственной политике переходного периода предлагаем вести более широкий термин – диалоговые процессы. И тогда национальный диалог будет просто одним из видов ", – добавила Киселева.

Что касается упомянутых 157 диалогов, она отметила, что большинство из них – это диалоги внутри украинского общества.

«И здесь мы еще раз возвращаемся к гибридной войне – где эти диалоги надо проводить, кого с кем? 90% – это внутри украинского общества, граждан Украины с гражданами Украины. Необходимо говорить также с гражданами, которые оказались на неподконтрольной территории », – отметила эксперт.

По материалам: Укринформ