Ермак принял участие в онлайн-встрече советников «нормандской четверки» – ОП

27.01.2021 21:06

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четверки».

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.

«Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четверки», состоявшейся в формате видеоконференции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи «стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе».

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Также сообщается, что стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

По материалам: Укринформ