Закон о референдуме основан на том, что уже содержится в Конституции – Подоляк

Закон о референдуме основан на том, что уже содержится в Конституции – Подоляк

26.01.2021 21:29

Укринформ

Нормы принятого парламентом инициированного Президентом Зеленским закона о референдуме основаны на том, что уже содержится в Конституции Украины и что уже конкретизировано в решениях Конституционного Суда.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в комментарии Укринформу.

“На мой взгляд, это особенный закон – его нормы основаны на том, что уже содержится в Конституции Украины и что уже конкретизировано в решениях Конституционного Суда. Конституция чётко определяет условия для назначения референдумов, основные ограничения. Конституционный Суд чётко описал, как должна соотноситься работа законодательной власти и принятие решений на референдумах. Всё это учтено в принятом сегодня законе”, – отметил он.

По его словам, для Президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" принципиально, чтобы народовластие было наполнено реальным смыслом.

Советник главы ОП уверен, что в настоящей демократии не должно быть монополии политиков по решению того, что важно для общества.

Читайте также: Зеленский – о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа

“Правящая команда в отличие от представителей разных властей за 28 лет наконец-то дала людям законный путь использования конституционных инструментов народовластия”, – заявил он.

Подоляк напомнил, что принятый сегодня закон о референдуме собрал 255 голосов "за", из которых 226 – от фракции "Слуга народа", 9 – внефракционных и 20 – от группы "Доверие".

Читайте также: Разумков сомневается, что в ближайшее время можно провести референдум

“Прочие фракции только на словах ратуют за народовластие и расширение электоральных возможностей общества. То есть ключевую роль и в этом случае сыграла именно правящая партия”, – считает советник руководителя Офиса главы государства.

По мнению Подоляка, закон не поддержали те политические силы, которые принципиально не хотят позволять обществу решать государственные вопросы “напрямую, в обход политиков”, и для которых – “это борьба за монополию политико-олигархических структур на решения принципиальных для государства вопросов”.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме» (№3612).

Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Закон предусматривает следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

2) решение вопроса общегосударственного значения;

3) изменение территории Украины;

4) утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Читайте также: Стефанчук назвал условие для е-голосования на выборах и референдумах

В то же время согласно закону, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы: которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколах к ней; направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; по вопросам налогов, бюджета, амнистии; отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

По материалам: Укринформ