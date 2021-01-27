В ПАСЕ призвали россиян остановить преступления Путина

Дебаты

27.01.2021 21:42

Укринформ

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали российских граждан остановить преступный режим Путина.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявил в своем выступлении представитель украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") во время дебатов Ассамблеи относительно ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального.

«Я сейчас хочу обратиться к россиянам… К сожалению, мы здесь не примем никакого решения, которое бы заставило Россию и Путина измениться. Но вы можете изменить свою страну. Вы можете выйти на улицы и сказать – нет – этому режиму, который является худшим в 21 веке, здесь, в центре Европы. Режим, который убивает в России, в Украине, в Грузии, в Сирии, по всему миру», – заявил депутат, обращаясь к коллегам в Ассамблее, а также к гражданам РФ на русском языке.

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Он добавил, что тема дебатов – «арест Навального» – не вполне раскрывает всю ситуацию. Ведь, напомнил Гончаренко, все началось с отравления оппозиционного политика химическим оружием, что является ужасным и недопустимым случаем в 21 веке.

Говоря о преступности правящего режима в РФ, народный депутат отметил: «Путин вернул Российскую Федерацию в сталинские времена. Представьте, было ли возможно в 1949 году (когда был основан Совет Европы – ред.), чтобы Черчилль пригласил сюда Сталина и его друзей? Но сейчас мы сделали это. Российская делегация здесь присутствует. Это абсолютно аналогичная ситуация», – убежден Гончаренко.

В свою очередь народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина") отметил, что Совет Европы и ПАСЕ должны искать эффективный механизм наказания нарушителей основных ценностей организации.

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«Если отношение российских властей к поднятым вопросам не изменится – ничего хорошего не произойдет. Мы каждый день будем получать сообщения об оккупации территорий, отравлении людей, убийствах оппозиционеров в этой стране, избиении людей. Мы будем проводить дебаты и лишь выражать обеспокоенность», – заявил Власенко.

Как сообщал Укринформ, Алексея Навального задержали в международном московском аэропорту «Шереметьево» 17 января.

Навальный только вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в Томске.

Ранее сообщалось, что в России Навального могут задержать ФСИН и Следственный комитет. Неделю назад ФСИН обратился в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Срок закончился 30 декабря.

18 января политика арестовали на 30 суток.

По материалам: Укринформ