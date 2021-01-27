Спикер ВР: Еще не выполнено ни одно процедурное требование, чтобы рассматривать назначение Витренко

Спикер ВР: Еще не выполнено ни одно процедурное требование, чтобы рассматривать назначение Витренко

26.01.2021 21:27

Укринформ

Верховная Рада пока не получила представление Премьер-министра о назначении и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра, министра энергетики. Представления фракции по этому поводу главе правительства также не было.

Как передает Укринформ, об этом в эфире одного из телеканалов заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Насколько мне известно, нет представления фракции («Слуга народа» – ред.) на Премьер-министра. Процедура следующая: фракция подает кандидатуру Премьер-министру. Премьер-министр ее вносит. Плюс нужен полный пакет документов. Только после этого вопрос рассматривается на профильном комитете. И только после этого вопрос может быть внесен в зал… По состоянию на сегодня ни одна из позиций не выполнена», – сказал Разумков.

Спикер не стал комментировать вопрос относительно возможной поддержки кандидатуры и.о. министра в монобольшинстве, однако подтвердил, что парламент «теоретически может проголосовать (за назначение Витренко – ред.)» 28 или 29 января.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 17 декабря 2020 года отказалась назначить Юрия Витренко на должность министра энергетики. Соответствующий проект постановления поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Вскоре правительство назначило его и.о. министра.

25 января на заседании фракции «Слуга народа» Президент Украины Владимир Зеленский попросил монобольшинство поддержать кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики. По завершении заседания фракции глава пропрезидентской партии Александр Корниенко не исключил голосования за Витренко на текущей пленарной неделе.

По материалам: Укринформ