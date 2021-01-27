Сийярто уверяет, что говорить о венгерском сепаратизме на Закарпатье нет смысла
Сийярто уверяет, что говорить о венгерском сепаратизме на Закарпатье нет смысла
27.01.2021 13:59
Укринформ
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что поддержка сообщества венгров в Закарпатье является поддержкой и помощью украинско-венгерским отношениям, о сепаратизме речь не идет.
Об этом он заявил во время совместной с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.
"На венгров Закарпатья мы смотрим как на такую возможность соединения с вами. Мы верим, что когда мы поддерживаем сообщество венгров Закарпатья, то таким образом мы поддерживаем и помогаем отношениям между Украиной и Венгрией", – сказал Сийярто.
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Он также выразил надежду, что сегодняшняя встреча с украинским коллегой принесет результаты и удастся "остановить ухудшение наших отношений и вернуть этот процесс в доброе направление".
"Мы всегда поддерживали вашу интеграцию и ваш суверенитет, и поэтому все обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла", – заверил Сийярто.
Как сообщал Укринформ, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
По материалам: Укринформ