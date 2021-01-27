Президент внес в Раду законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях

Президент внес в Раду законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях

27.01.2021 18:18

Укринформ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.

Как передает Укринформ, об этом говорится на официальном портале Верховной Рады.

В частности отмечается, что 27 января 2021 года Верховной Радой получен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления ».

Субъектом права законодательной инициативы указан Президент Украины. Законопроект зарегистрирован под номером 4651 и определен как неотложный.

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Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, которого цитирует пресс-служба партии «Слуга народа» на странице в Фейсбуке, «внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях – это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии».

Он напомнил, что проект закона рассматривался Советом национальной безопасности и обороны.

«И я согласен, что борьба с коррупцией – это вопрос национальной безопасности Украины. Я полностью поддерживаю позицию Президента», – добавил Костин.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский, которого цитирует пресс-служба партии на своем официальном сайте, напомнил, что «в свое время глава государства предлагал, чтобы за существенную ложь в декларациях предполагалось лишение свободы».

«Потом парламент пришел к компромиссу относительно не лишения, а ограничения свободы, и проголосовал за это. Ведь такое решение было нужно, чтобы когда начались уголовные производства НАБУ, органы Нацполиции, которые расследуют ложь, могли бы работать и не терять времени», – рассказал Монастырский.

Сейчас, указано в сообщении, «Президент настаивает на том, чтобы существенную ложь в декларациях на более 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников)».

Отмечается, что это будет одно из альтернативных наказаний наравне со штрафами и общественными работами.

Кроме того, информируют в «Слуге народа», в законопроекте Президента предлагается, чтобы ложь относительно деклараций была признана коррупционным правонарушением.

Пока на сайте Верховной Рады отсутствует текст законопроекта и пояснительная записка к нему.

По материалам: Укринформ