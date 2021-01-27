Ложь в декларациях: Зеленский ввел в действие решение СНБО об ужесточении наказания

27.01.2021 13:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об одобрении законопроекта об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Соответствующий Указ №26/2021 от 26 января опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2021 года «О проекте Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – говорится в документе.

Как рассказали в пресс-службе ОП, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

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Проект закона предусматривает возвращение наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предусматривается наказывать штрафом от 2500 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщалось, в Украине с 1 января началась кампания декларирования имущества и доходов за 2020 год.

По материалам: Укринформ