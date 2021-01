Кулеба поздравил Блинкена с назначением на пост госсекретаря США

27.01.2021 00:02

Укринформ

Глава МИД Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена с назначением государственным секретарем США и выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Поздравляю Энтони Блинкена с назначением на должность государственного секретаря США. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов. Наше сотрудничество как двух союзников будет замечательным аккордом в трансатлантическом единстве", – отметил глава МИД.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience 🇺🇦🇺🇸

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Как сообщал Укринформ, во вторник кандидат на должность государственного секретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый президентом Джо Байденом, получил одобрение верхней палаты Конгресса.

Читайте также: Блинкен: Я поддерживаю предоставление Украине летального оружия

Ранее во время слушаний в профильном комитете Сената Блинкен высказался в поддержку Украины. Он подчеркнул, что США должны помочь Украине преодолеть не только внешнюю угрозу со стороны России, но и внутренних врагов – коррупцию и отсутствие эффективных институтов демократического управления.

По материалам: Укринформ