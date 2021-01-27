Кулеба ждет от Сиярто конкретных идей по развитию двусторонних отношений

26.01.2021 21:03

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидает от предстоящей встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто конкретных идей по движению вперед в двусторонних отношениях с уважением друг к другу.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", передает Укринформ.

"Завтра мало обменяться аргументами. Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь какие-то условия", – сказал Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 27 января посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Планируется, что в 11.10 Кулеба и Сийярто проведут совместную пресс-конференцию.

По материалам: Укринформ