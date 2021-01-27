«Идеально для интересов Украины»: в ОП прокомментировали разговор Байдена с Путиным

«Идеально для интересов Украины»: в ОП прокомментировали разговор Байдена с Путиным

27.01.2021 10:09

Укринформ

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным по своему наполнению выглядит идеально для интересов Украины и показывает, что шанс России на минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром – полное прекращение агрессивной политики.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

По его мнению, телефонный разговор между Байденом и Путиным – это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила.

"И хотя формальная причина разговора касалась темы стратегического разоружения, его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объёмнее и выглядит идеально для интересов Украины", – сказал Подоляк.

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Он подчеркнул, что Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым – в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира.

"Это значит, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром – полное прекращение агрессивной политики России. И первейшее в этом – прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований", – уверен советник руководителя ОП.

По его словам, президент Байден акцентировал это очень чётко, предметно и системно.

Как сообщал Укринформ, президент США Джо Байден во вторник провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

По материалам: Укринформ