ЕС готов предоставить Украине вакцины от коронавируса – Боднар

27.01.2021 18:10

Укринформ

МИД Украины ведет переговоры со странами ЕС о возможности приобретения или получения от них в качестве помощи вакцин против COVID-19.

Об этом сказал в интервью Укринформу заместитель министра Василий Боднар.

«МИД поручил послам во всех европейских столицах обсудить возможности поддержки, относительно излишков вакцин… Сейчас уже получены определенные положительные сигналы от стран ЕС, они могут нам передать или продать излишки», – сказал заместитель министра, но не стал разглашать детали.

Дипломат напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский лично ставил вопрос вакцин перед канцлером Ангелой Меркель во время их телефонного разговора. Вопросы борьбы с пандемией обсуждался также в ходе политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и ФРГ в минувший понедельник в Берлине.

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Ключевую роль в вопросе получения вакцины играет Министерство здравоохранения, а МИД, отметил его представитель,оказывает содействие в налаживании контактов.

Боднар заверил, что внешнеполитическое ведомство очень активно работает над тем, чтобы вакцина скорее была в Украине, чтобы как можно быстрее можно было начать вакцинацию.

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Напомним, во всех странах ЕС вакцинация началась одновременно 27 декабря.

По материалам: Укринформ