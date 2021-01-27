«Больше земли для природы, а не под огороды»: под Кабмином – акция протеста
«Больше земли для природы, а не под огороды»: под Кабмином – акция протеста
Фото
27.01.2021 11:21
Укринформ
Акция протеста представителей природоохранных общественных организаций против реорганизации органов власти в природоохранной сфере состоялась в Киеве под зданием Кабинета Министров.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Участники малочисленного митинга протестовали против планов правительства передать Госагентства водных и лесных ресурсов из подчинения Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов в подчинение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Участники акции протеста держали плакаты «Леса и реки оставить Минэкологии», «Окружающая среда не разменная монета», «Окружающая среда в приоритете», «Больше земли для природы, а не под огороды».
Акция против передачи лесов, водоемов и рыбных ресурсов под управление Минагрополитики в Киеве / Фото: Юлия Овсянникова, Укринформ
Читайте также: Минэкологии с 2021 года запустит систему мониторинга выбросов парниковых газов
Как отмечали организаторы митинга, они требуют оставить в подчинении Минэкологии функции формирования и реализации политики по охране, использованию и воспроизводству водных, земельных и лесных ресурсов. Также настаивают на передаче Госгеокадастра в подчинение в сферу управления Минэкологии. А также передать функции сельского хозяйства от Минэкономики в Министерство аграрной политики и продовольствия.
Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет Министров принял постановление № 1344 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти". Кабмин постановил отменить решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Читайте также: Госгеокадастр передал ОТГ 2 миллиона гектаров сельхозземель
Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерству аграрной политики и продовольствия поручено обеспечить в месячный срок подготовку и внесение Кабинету Министров проектов положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти.
По материалам: Укринформ