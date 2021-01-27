Байден заявил Путину о твердой поддержке Украины со стороны США

26.01.2021 21:29

Укринформ

Президент США Джо Байден во вторник провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

Об этом сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время ежедневного брифинга, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Он (президент Байден – ред.) звонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить договор СНВ-III на пять лет, а также подтвердить решительную поддержку суверенитета Украины на фоне продолжающейся российской агрессии», – заметила представительница Белого дома.

Она также отметила, что Байден в разговоре с кремлевским лидером затронул вопрос о хакерской атаке со стороны РФ на федеральные учреждения США и бизнес-компании через программное обеспечение SolarWinds. Кроме того, американский президент напомнил о том, как россияне предлагали вознаграждение афганским силам за убийства военных США, вмешивались в выборы 2020 года, отравили оппозиционера Алексея Навального и преследовали мирные протесты в России.

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"Его намерение также состояло в том, чтобы четко заявить, что Соединенные Штаты будут твердо защищать наши национальные интересы в ответ на злоумышленные действия России", – добавила Джен Псаки.

Как сообщал Укринформ, Джо Байден и ключевые фигуры в его администрации неоднократно выражали поддержку Украине, которая противостоит российской агрессии на восточном фланге Европы.

По материалам: Укринформ