Зеленский – о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа

Зеленский – о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа

26.01.2021 21:29

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона «О народовластии через всеукраинский референдум» (законопроект № 3612).

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт главы государства.

"Этот проект закона был инициирован главой государства и разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины для законодательного урегулирования вопросов, связанных с проведением всеукраинского референдума", – отмечается в сообщении.

Зеленский заметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, ведь документ делает более четким диалог между властью и обществом.

«Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине», – подчеркнул Президент.

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Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

относительно налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Как сообщал Укринформ, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект "О всеукраинском референдуме" (№3612). Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Фото:Офис Президента

По материалам: Укринформ