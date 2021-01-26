Зеленский – о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа
Зеленский – о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа
26.01.2021 21:29
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона «О народовластии через всеукраинский референдум» (законопроект № 3612).
Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт главы государства.
"Этот проект закона был инициирован главой государства и разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины для законодательного урегулирования вопросов, связанных с проведением всеукраинского референдума", – отмечается в сообщении.
Зеленский заметил, что принятие соответствующего закона было одним из важных пунктов его предвыборной кампании во время президентских выборов, ведь документ делает более четким диалог между властью и обществом.
«Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа. Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине», – подчеркнул Президент.
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Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
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Как сообщал Укринформ, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект "О всеукраинском референдуме" (№3612). Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.
Фото:Офис Президента
По материалам: Укринформ