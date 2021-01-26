Украина осудила давление России на Шведское председательство в ОБСЕ

Эксклюзив

26.01.2021 19:57

Укринформ

Украина считает категорически неприемлемым российское давление на Шведское председательство в ОБСЕ, которое было продемонстрировано недавним заявлением делегации РФ относительно сигналов действующего руководителя ОБСЕ Анн Линде в ходе визита в Украину.

Об этом заявил в комментарии корреспонденту Укринформа Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Евгений Цимбалюк.

"Мы считаем категорически неприемлемым осуществление Российской Федерацией внешнего давления на председательство в ОБСЕ, тем более через СМИ, и препятствование председательству в выполнении его мандата. Заявления делегации РФ при ОБСЕ свидетельствуют о продолжении российской стороной курса на нарушение действующих норм международного права, непризнание своей роли в продолжающейся агрессии против другого государства – участника ОБСЕ, попытки навязать международному сообществу собственные искаженные нарративы", – заявил украинский посол.

Он добавил, что Украина требует от российской стороны "отказаться от политики выдвижения ультиматумов, навязывания собственных интерпретаций, а также подмены понятий" и призывает "вернуться к выполнению своих обязательств, которые Россия добровольно взяла на себя как государство-участник ОБСЕ" .

"Украина приветствует активную и конструктивную позицию, опубликованную Анн Линде в ходе визита, относительно необходимости завершения международного вооруженного конфликта, который уже почти семь лет продолжается на Донбассе, а также возвращения Украине контроля над временно оккупированным Крымом", – отметил Цимбалюк.

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Дипломат подтвердил, что украинская сторона полностью поддерживает программу деятельности Шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году, в частности направленность на урегулирование главных вызовов безопасности на пространстве Организации, включая прекращение российско-украинского вооруженного конфликта.

"Подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта остается ключевым приоритетом для Президента, правительства, парламента и всех граждан Украины. Договоренности в рамках нормандского формата и весь пакет Минских соглашений остаются основой политико-дипломатического пути к установлению мира на Донбассе. Указанное, вместе с деоккупацией Крыма, сделает возможным восстановление суверенитета Украины и временно оккупированных сейчас территорий и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", – заявил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он также напомнил российской стороне, что РФ как государство-участник ОБСЕ добровольно согласилась полностью и добросовестно выполнять значительный объем обязательств, который имеет в своем распоряжении ОБСЕ. Речь идет в частности о таком ключевом документе ОБСЕ, как Хельсинкский заключительный акт, содержащий принципы уважения территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы и невмешательства во внутренние дела государств.

"Ежегодно, избирая консенсусом действующее председательство, 57 государств – участников ОБСЕ возлагают свои надежды и ожидания на то, что председательство будет стоять на защите этих основополагающих принципов ОБСЕ, а также будет способствовать соблюдению государствами-участниками ОБСЕ взятых на себя обязательств. Именно поэтому Украина поддерживает действия председательства ОБСЕ, направленные на возвращение уважения к базовым принципам ОБСЕ, которые были грубо нарушены Россией в 2008 году оккупацией Грузии, в 2014 году из-за попытки аннексии Автономной Республики Крым и продолжающейся вооруженной агрессии на Донбассе", – подчеркнул посол.

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Ранее во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 21 января постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил с критикой в ​​адрес действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде из-за ее высказываний во время визита в Украину о том, что силами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине уже ведется косвенный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. Российский дипломат пригрозил возможным непродлением мандата СММ, заявив, что "такие реляции со стороны действующего председателя ОБСЕ ставят под угрозу мандат Миссии, который не распространяется на смежные с Украиной государства" и что Шведское председательство должно "осознать свою ответственность в связи с этим" .

Как известно, украинская власть неоднократно подчеркивала, что СММ ОБСЕ, имеющая мандат на всю территорию Украины, должна начать дистанционный мониторинг ситуации и во временно оккупированном Крыму.

По материалам: Укринформ