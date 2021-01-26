Вице-президентом ПАСЕ переизбрали депутата Мережко
Вице-президентом ПАСЕ переизбрали депутата Мережко
25.01.2021 16:29
Укринформ
Народный депутат Украины Александр Мережко (фракция партии «Слуга народа») переизбран на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Голосование за кандидатов на должность вице-президента Ассамблеи, на которую претендовали еще 16 парламентариев, прошло в первый день зимней пленарной сессии ПАСЕ, передает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.
Мережко переизбрали еще на год.
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Кроме того делегаты переизбрали на второй срок президента Ассамблеи – бельгийского сенатора Рика Дамса.
Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-29 января в Страсбурге.
По материалам: Укринформ