Вице-президентом ПАСЕ переизбрали депутата Мережко

25.01.2021 16:29

Укринформ

Народный депутат Украины Александр Мережко (фракция партии «Слуга народа») переизбран на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Голосование за кандидатов на должность вице-президента Ассамблеи, на которую претендовали еще 16 парламентариев, прошло в первый день зимней пленарной сессии ПАСЕ, передает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

Мережко переизбрали еще на год.

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Кроме того делегаты переизбрали на второй срок президента Ассамблеи – бельгийского сенатора Рика Дамса.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-29 января в Страсбурге.

По материалам: Укринформ