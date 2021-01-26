Верховный Суд рассмотрит кассационные жалобы на приговор Януковичу 15 марта

26.01.2021 17:28

Укринформ

Верховный Суд назначил на 15 марта рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Как передает Укринформ, соответствующая информация размещена на сайте ВС.

"Сообщаем осужденному Януковичу Виктору Федоровичу, что уголовное производство по кассационным жалобам защитников Байдика Александра, Горошинского Александра, которые действуют в интересах осужденного Януковича В.Ф., на приговор Оболонского районного суда г. Киев от 24 января 2019 и постановление Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года, защитников Биленко Богдана, Сердюка Виталия, Федоренко Игоря, Фозекош Андрианы, которые действуют в интересах того же осужденного, на постановление Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года назначено к рассмотрению в Кассационном уголовном суде Верховного суда (по адресу: ул. Филиппа Орлика, 4а, г. Киев, 01043) на 11 часов 15 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Читайте также: ЕСПЧ установил нарушение свободы слова в деле о цене Межигорья для Януковича

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561, 20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу о госизмене.

2 октября 2020 года Апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене

По материалам: Укринформ