В повестку дня сессии Рады внесли 37 законопроектив

26.01.2021 11:37

Укринформ

Верховная Рада приняла постановление "О внесении изменений в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующий документ (№3050-16) поддержали 227 народных депутатов.

Постановление выносит на рассмотрение четвертой сессии парламента 37 законопроектов.

Среди них – президентский проект "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" (№4499).

В повестку дня сессии также были включены правительственные законопроекты. В частности, проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств" (№4046), "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№4167), "О внесении изменений в статью 16 Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" в отношении регулирования хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами" (№4259), "О публичных консультациях" (№4254).

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Среди включенных в повестку дня вопросов – законопроекты "О конституционной процедуре» (№4533), "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" относительно увеличения размера помощи" (№4006), «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№4351), "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу" (№4361), "О внесении изменений в статью 42 Закона Украины "О высшем образовании" относительно усовершенствования процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования" (№4489).

Постановлением также был отозван и снят с рассмотрения согласно поданному заявлению инициатор внесения проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности в процессе их реформирования" (№3823).

Верховная Рада также приняла постановление "О календарном плане проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва".

Постановление поддержали 329 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Так, согласно утвержденному календарному плану, пятая сессия парламента начнется 2 февраля, а закончится – 23 июля 2021 года.

На время проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва календарным планом для пленарных заседаний ВР отводится 12 недель для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (группах) – 7 недель; для работы народных депутатов с избирателями – 6 недель; для проведения «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде -12 часов.

По материалам: Укринформ