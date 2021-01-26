«Слуги народа» еще не решили, как реагировать на санкции США против Дубинского

«Слуги народа» еще не решили, как реагировать на санкции США против Дубинского

25.01.2021 22:48

Укринформ

Фракция «Слуга народа» пока не определилась, каким образом реагировать на санкции, введенные США в отношении депутата Александра Дубинского.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, на фракции было принято решение провести опрос, каким образом действовать депутатам монобольшинства.

«Мы решили провести опрос среди депутатов фракции относительно господина Дубинского и предложили три варианта: 1) поддерживать господина Дубинского, то есть направлять определенные письма в поддержку; 2) исключение из фракции; 3) инициирование к определенным структурам освобождения господина Дубинского от должности заместителя председателя комитета (по вопросам налоговой и таможенной политики – ред.)», – рассказал Корниенко.

Депутат добавил, что окончательное решение по Дубинскому будет принято в ближайшие день-два.

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Как сообщал Укринформ, 11 января Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских должностных лиц Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Кроме того, в «черный список» попали люди, работавшие в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

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Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 года обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, «пленки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех человек, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ