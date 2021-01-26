Рада приняла закон о референдуме

26.01.2021 15:09

Укринформ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект "О всеукраинском референдуме" (№3612).

Как передает Укринформ, соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Закон предусматривает такие виды всеукраинского референдума на предмет:

1) утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

2) решения вопросов общегосударственного значения;

3) изменения территории Украины;

4) утраты силы закона Украины или отдельных его положений.

В то же время, в соответствии с законом, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы: потиворечащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; вопросы налогов, бюджета, амнистии; отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Всеукраинский референдум относительно утверждения изменений в Конституцию, в раздел I "Общие положения", раздел II "Выборы. Референдум" и раздел ХІІІ "Внесение изменений в Конституцию Украины» назначается Президентом Украины.

Всеукраинский референдум относительно изменения территории Украины назначается Верховной Радой в соответствии с Конституцией Украины.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом Президента Украины в соответствии с Конституцией, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией требований относительно его организации и порядка проведения.

Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе согласно требованию по меньшей мере 3 миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Закон также определяет возможности введения электронных процедур во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Как подчеркнул во время обсуждения первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, нормы относительно электронного голосования вступят в силу только после принятия отдельного закона.

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Для организации и проведения всеукраинского референдума используется автоматизированная информационно-телекоммуникационная система как компонент автоматизированной информационной системы, применяемой при проведении выборов и референдумов.

Расходы на подготовку и проведение всеукраинского референдума осуществляются исключительно за счет средств государственного бюджета, предусмотренных на подготовку и проведение всеукраинского референдума, и средств фондов субъектов процесса референдума.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 июня 2020 года приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

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Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" готовит пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.

По материалам: Укринформ