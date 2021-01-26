Рада может рассмотреть назначение Витренко до конца недели – Корниенко

25.01.2021 23:01

Укринформ

Верховная Рада во вторник не будет рассматривать вопрос о назначении Юрия Витренко министром энергетики, однако голосование может состояться до конца недели.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом в комментарии журналистам после заседания фракции «Слуга народа» с участием Президента Украины рассказал первый заместитель ее главы Александр Корниенко.

По его словам, пока не хватает голосов для принятия решения.

«Голосование за Витренко может быть в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов», – сказал Корниенко.

При этом он выразил убеждение, что за назначение Витренко проголосует больше депутатов, чем в прошлый раз.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 17 декабря 2020 года не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

Соответствующее постановление поддержали лишь 186 народных депутатов. Позже правительство назначило Витренко и.о. министра энергетики.

По материалам: Укринформ